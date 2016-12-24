На должность проректора по международной деятельности МГУ им. Н.П. Огарева назначена Ольга Подберезкина

Ольга Алексеевна Подберёзкина родилась 10 марта 1989 г. в Москве.

Окончила бакалавриат «Международные отношения» и магистратуру по направлению «Мировая политика» в МГИМО (У) МИД РФ.

27 апреля 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эволюция значения международных транспортных коридоров в мировой политике на примере России» в МГИМО (У) МИД РФ.

Автор и соавтор более 30 научных трудов в российских и зарубежных изданиях, принимала участие в нескольких НИР.

Работала заместителем директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения, научным сотрудником Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ, помощником депутата Государственной Думы ФС РФ VII созыва.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика 2020 г.» (г. Москва), в 2017–2019 гг. – секретарь межпарламентской группы дружбы Россия – Монако и Большой российско-французской межпарламентской комиссии, в 2017 г. провела парламентские слушания в Государственной Думе по теме «100-летие революции 1917 г. в России: международные аспекты» и выставку в Государственной Думе совместно с ИДД МИД России и Росархивом, профессор Военной академии наук, представитель России в РЧС Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», член Бюро Управляющего Совета в РЧС Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» 2021–2023 гг., член Клуба друзей Фонда Горчакова, член Союза журналистов России, член Экспертного офиса по развитию Арктики (ПОРА).