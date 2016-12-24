Артём Здунов обсудил с Петром Тултаевым подготовку к съезду Ассоциации финно-угорских народов России

Глава Мордовии Артём Здунов 26 ноября провел рабочую встречу с сенатором от Республики Мордовия, членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Петром Тултаевым.



Обсуждались вопросы взаимодействия Правительства республики с федеральной властью, направления совместной работы. В том числе речь шла о подготовке к VII съезду Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, который состоится в Саранске 17-18 декабря. Петр Тултаев рассказал, что мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате, в Саранск приедут около 100 делегатов из 50 регионов страны.



Глава Мордовии отметил высокую значимость предстоящего мероприятия с точки зрения сохранения национальной идентичности финно-угорских народов страны, укрепления межнационального мира и согласия.



На съезде предстоит обсудить вопросы развития родных языков, образования и культуры, роль информационных технологий в этом процессе, молодежные инициативы и лучшие практики, а также продвижение этнотуризма.