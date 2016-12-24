Глава Мордовии встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили

Глава Мордовии Артём Здунов 24 ноября провел рабочую встречу с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Обсуждались вопросы развития этого вида спорта в республике.

В Мордовии функционирует спортивная школа олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина, где ведется подготовка по спортивной борьбе, борьбе на поясах, дзюдо, самбо, киокусинкай, каратэ, рукопашному бою, тхэквондо. В школе занимаются более 1100 воспитанников, 425 человек имеют спортивные разряды и звания, 16 спортсменов являются кандидатами в члены сборных команд Российской Федерации. Ежегодно мордовские борцы становятся победителями и призерами соревнований международного уровня.

Михаил Мамиашвили отметил высокий профессиональный уровень школы олимпийского резерва, заявил о том, что Федерация будет поддерживать инициативы республики, касающиеся развития этого вида спорта, в том числе по укреплению материально-технической базы спортивного учреждения. Речь шла о создании в Мордовии регионального Центра спортивной борьбы и реализации в общеобразовательных учреждениях республики проекта «Спортивная борьба в школу».

В рабочей встрече приняли участие члены Правительства республики, руководство спортивной школы олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина.