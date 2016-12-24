Глава Мордовии встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили

Биологический след
В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
Глава Мордовии Артём Здунов 24 ноября провел рабочую встречу с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Обсуждались вопросы развития этого вида спорта в республике.
В Мордовии функционирует спортивная школа олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина, где ведется подготовка по спортивной борьбе, борьбе на поясах, дзюдо, самбо, киокусинкай, каратэ, рукопашному бою, тхэквондо. В школе занимаются более 1100 воспитанников, 425 человек имеют спортивные разряды и звания, 16 спортсменов являются кандидатами в члены сборных команд Российской Федерации. Ежегодно мордовские борцы становятся победителями и призерами соревнований международного уровня.
Михаил Мамиашвили отметил высокий профессиональный уровень школы олимпийского резерва, заявил о том, что Федерация будет поддерживать инициативы республики, касающиеся развития этого вида спорта, в том числе по укреплению материально-технической базы спортивного учреждения. Речь шла о создании в Мордовии регионального Центра спортивной борьбы и реализации в общеобразовательных учреждениях республики проекта «Спортивная борьба в школу».
В рабочей встрече приняли участие члены Правительства республики, руководство спортивной школы олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19
Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный
Награды были вручены в 21 номинации