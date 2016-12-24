За 9 месяцев этого года в Мордовии создано более 600 новых рабочих мест

Глава Мордовии Артём Здунов 24 ноября провёл очередное совещание с членами Правительства по вопросам привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест. Участники совещания обсудили текущую ситуацию на рынке труда республики и меры по повышению занятости населения в разрезе различных отраслей. Руководитель Мордовии подчеркнул значимость этой работы для экономики региона и улучшения социального климата.

Уровень общей безработицы в республике за 9 месяцев этого года составил 3,5% , это на 1,5 % меньше, чем за этот же период в 2020 году. Численность зарегистрированных безработных составила в ноябре около 3,5 тысячи человек (на 1 января 2021 года она составляла 11 тысяч человек).

В республике разработан план привлечения инвестиций, согласно которому в период до 2024 года предусмотрена реализация 161 инвестиционного проекта, в том числе 67 проектов – за счет бюджетных источников и 94 – за счет внебюджетных. Эти инвестпроекты позволят создать 5800 рабочих мест. Было отмечено, что за 9 месяцев этого года создано 653 новых рабочих места – это опережает плановые показатели.

На совещании детально рассмотрели план по созданию рабочих мест по всем министерствам, с учетом состоявшегося обсуждения в него были внесены дополнения. Глава республики, в частности, отметил необходимость более активной работы всех министерств по участию в грантовых конкурсах. «Гранты получают общественные организации, которые могут создавать на эти средства рабочие места. Нужно помогать им составлять заявки на эти гранты, выигрывать их – ведь это тоже трудоустройство людей!» - сказал Артём Здунов.

Пока еще Мордовия по участию в грантовых конкурсах отстает от других регионов, объемы привлекаемых федеральных средств могут быть в разы больше.

Глава Мордовии отметил необходимость активизировать работу по борьбе с неформальной занятостью населения и серыми зарплатами, которые наносят значительный ущерб республиканскому бюджету.