Директор Транспортного управления Саранска прокомментировал увеличение частниками стоимости проезда на автобусных маршрутах

В Саранске частные перевозчики, работающие на автобусных маршрутах, повысили стоимость проезда. Ситуацию прокомментировал директор Транспортного управления Саранска Евгений Лещенко.

«Частные перевозчики в соответствии с федеральным законодательством могут устанавливать стоимость проезда на маршрутах самостоятельно. Обоснованность этого решения могут проверить только надзорные органы. Проезд для льготников остается бесплатным на тех маршрутах, где он действовал ранее.

Пассажиры также могут воспользоваться альтернативными маршрутами городского транспорта. Его стоимость осталась прежней».

Обращаем внимание, стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах – 23 рубля при безналичной оплате и 24 рубля при оплате наличными.

С 29 ноября на маршруте № 40, а с 30 ноября на автобусных маршрутах №32, №45 стоимость проезда составит 30 рублей.

С 1 декабря цена проезда в автобусах № 2, №5, №10, №19, №22, №24, №25, №28, №35, №36, №38 будет 28 рублей.