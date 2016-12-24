Артём Здунов принял участие в совещании по вопросам развития в регионах сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы

24 ноября Глава Мордовии Артём Здунов в режиме ВКС принял участие в совещании по вопросам развития сети исправительных центров уголовно-исправительной системы РФ, которое прошло под председательством Министра юстиции России Константина Чуйченко. Руководитель республики выступил на совещании по вопросу развития сети исправительных центров в Мордовии.



В своем выступлении Константин Чуйченко напомнил, что решением Совета Безопасности Российской Федерации регионам поручено до 2024 года расширить сеть исправительных центров для обеспечения исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. Министр отметил, что это поспособствует сокращению количества осужденных в исправительных учреждениях и снижению рецидивов.



«Переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей. Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в 4 раза меньше по сравнению с другими видами наказания», - подчеркнул Чуйченко.



Министр юстиции обратил внимание, что для регионов создание исправительных центров – хороший инструмент для решения проблемы нехватки рабочих рук как на предприятиях, так и в сфере ЖКХ.



«Важно, что принудительные работы – это вид наказания, не связанный с лишением свободы. Люди получают возможность трудиться на базе коммерческих компаний или региональных хозяйственных организаций. После того, как осужденные отбудут срок по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники», - сказал Чуйченко.



По итогам совещания субъектам Российской Федерации было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране.



В своем выступлении Артём Здунов подчеркнул, что регион уже активно включился в эту работу. Третий год на базе колонии-поселения № 8 функционирует изолированный участок, где трудятся 43 осуждённых к принудительным работам. Для этой же категории создано 50 рабочих мест и на площадке одного из крупнейших производителей сахара в стране, предприятии «Ромодановсахар». Здесь организована работа осужденных на конвейере, а проживание осуществляется на базе гостиничного комплекса. В дальнейшем планируется увеличить вдвое существующее здесь количество рабочих мест для осуждённых.



Глава Мордовии рассказал о находящихся в стадии реализации проектах по созданию исправительных центров - на 50 рабочих мест с возможностью увеличения до 100 на изолированном участке Вышинского деревообрабатывающего комбината в Зубово-Полянском районе, на базе ликвидированной колонии № 22 и бывшей колонии № 13.



Также прорабатывается вопрос о создании изолированного участка в Саранске, уже определено здание площадью свыше 655 кв.м., несколько предприятий заинтересованы в совместной реализации этого проекта. Было отмечено, что эта работа важна как для создания условий социальной адаптации осуждённых, так и для экономики региона, получающей дополнительные трудовые ресурсы. Артём Здунов поручил ответственным изучить лучшие практики создания подобных центров в других регионах страны.