Бывший директор «ТехноЭлектромонтаж-Строй» получил срок за «частное» мошенничество на 2 миллиона рублей

«Золотые руки»
Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
Ленинский суд Саранска вынес еще один приговор кредитору-мошеннику Александру Гришину. 46-летний деятель в декабре 2020 года уже получил срок за махинации, а сейчас ответил за хищение 2 миллионов рублей у знакомого «инвестора».
Как выяснилось в суде, летом далекого 2015 года Гришин, работающий в то время директором ООО «ТехноЭлектромонтаж-Строй», обратился к состоятельному приятелю с просьбой одолжить денег. Дескать, они нужны под развитие бизнеса. Тот не отказал, тем более, что заемщик готов был выплачивать дикие проценты – семь в месяц (84% годовых!). Выданные в долг полмиллиона рублей оформили честь по чести – Гришин написал расписку, где были зафиксированы условия сделки.
Но кредитору было и невдомек, что к этому моменту его приятель уже был в долгах как в шелках, и деньги брал просто для заполнения многочисленных дыр в своем личном бюджете.
Потом были выплаты по займу, создававшие Гришину хорошую финансовую репутацию, новые просьбы к приятелю о выделении денег в долг и новые траншы от «инвестора». В конечном итоге, заемщик вытянул у своего знакомого 2 миллиона рублей, которые благополучно потратил. При этом, Гришин не намеревался, да и просто не имел реальной возможности возвратить взятые «частные кредиты».
В судебном заседании мошенник с высшим образованием вину признал частично. В итоге, путем частичного сложения наказаний по двум приговорам Александру Гришину суд отмерил 4 года колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 150 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником
Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный
Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин