Бывший директор «ТехноЭлектромонтаж-Строй» получил срок за «частное» мошенничество на 2 миллиона рублей

Репортер

Ленинский суд Саранска вынес еще один приговор кредитору-мошеннику Александру Гришину. 46-летний деятель в декабре 2020 года уже получил срок за махинации, а сейчас ответил за хищение 2 миллионов рублей у знакомого «инвестора».

Как выяснилось в суде, летом далекого 2015 года Гришин, работающий в то время директором ООО «ТехноЭлектромонтаж-Строй», обратился к состоятельному приятелю с просьбой одолжить денег. Дескать, они нужны под развитие бизнеса. Тот не отказал, тем более, что заемщик готов был выплачивать дикие проценты – семь в месяц (84% годовых!). Выданные в долг полмиллиона рублей оформили честь по чести – Гришин написал расписку, где были зафиксированы условия сделки.

Но кредитору было и невдомек, что к этому моменту его приятель уже был в долгах как в шелках, и деньги брал просто для заполнения многочисленных дыр в своем личном бюджете.

Потом были выплаты по займу, создававшие Гришину хорошую финансовую репутацию, новые просьбы к приятелю о выделении денег в долг и новые траншы от «инвестора». В конечном итоге, заемщик вытянул у своего знакомого 2 миллиона рублей, которые благополучно потратил. При этом, Гришин не намеревался, да и просто не имел реальной возможности возвратить взятые «частные кредиты».

В судебном заседании мошенник с высшим образованием вину признал частично. В итоге, путем частичного сложения наказаний по двум приговорам Александру Гришину суд отмерил 4 года колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 150 тысяч рублей.

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