Ученики Республиканского лицея для одаренных детей вернулись с триумфом с Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

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Трое воспитанников Республиканского лицея для одаренных детей вернулись с триумфом с Международной олимпиады по астрономии и астрофизике. Глобальный «смотр» юных школьных талантов принимала Колумбия, но эпидемия коронавируса внесла свои поправки – олимпиада проводилась в дистанционном формате.
Ученики Республиканского лицея для одаренных детей принесли в копилку сборной России сразу три медали из десяти. «Золота» добились Максим Пермяков из Нижнего Новгорода (он также был признан абсолютным победителем) и Илья Беспятый из Приморского края. Максим Раменский также из Приморского края со своим «серебром» уступил только одному мировому конкуренту.
Как отметил Глава Мордовии Артём Здунов на своей странице в Инстаграм: «Огромная благодарность их наставникам - Юрию Сергеевичу Синицыну, Виталию Васильевичу Радайкину, Максиму Александровичу Окину, Дмитрию Владимировичу Подлесному и всему педагогическому коллективу лицея. Лицей - гордость Мордовии. Здесь талантливые школьники из разных регионов страны получают уникальное образование, результаты которого подтверждаются на мировом уровне».
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