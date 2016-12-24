Ученики Республиканского лицея для одаренных детей вернулись с триумфом с Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

Трое воспитанников Республиканского лицея для одаренных детей вернулись с триумфом с Международной олимпиады по астрономии и астрофизике. Глобальный «смотр» юных школьных талантов принимала Колумбия, но эпидемия коронавируса внесла свои поправки – олимпиада проводилась в дистанционном формате.

Ученики Республиканского лицея для одаренных детей принесли в копилку сборной России сразу три медали из десяти. «Золота» добились Максим Пермяков из Нижнего Новгорода (он также был признан абсолютным победителем) и Илья Беспятый из Приморского края. Максим Раменский также из Приморского края со своим «серебром» уступил только одному мировому конкуренту.

Как отметил Глава Мордовии Артём Здунов на своей странице в Инстаграм: «Огромная благодарность их наставникам - Юрию Сергеевичу Синицыну, Виталию Васильевичу Радайкину, Максиму Александровичу Окину, Дмитрию Владимировичу Подлесному и всему педагогическому коллективу лицея. Лицей - гордость Мордовии. Здесь талантливые школьники из разных регионов страны получают уникальное образование, результаты которого подтверждаются на мировом уровне».