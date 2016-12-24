Сергей Кириенко, Игорь Комаров и Глеб Никитин оценили ход работ на объектах кластера «Арзамас-Дивеево-Саров»

Репортер

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход работ на объектах кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». В рамках рабочей поездки Сергея Кириенко в Нижегородскую область состоялось посещение Сарова, Дивеева и Арзамаса.

В мероприятиях также приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, мэр Арзамаса Александр Щелоков.

В Сарове гости посетили строительную площадку детской поликлиники ФМБА и территорию Свято-Успенской Саровской пустыни, где возрождаются несколько монастырских зданий и храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

В Дивееве Сергей Кириенко, Игорь Комаров и Глеб Никитин побывали в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где осмотрели собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, возводящийся в обители, и ознакомились с ходом строительных работ.

В Арзамасе участники мероприятия посетили Воскресенский кафедральный собор, где также проводятся строительно-восстановительные работы, и осмотрели Соборную площадь города. По итогам состоялось совещание, на котором обсудили реализацию плана развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Вечером 19 ноября Сергей Кириенко, Игорь Комаров и Глеб Никитин посетят церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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