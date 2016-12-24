Школьников, их родителей и учителей приглашают на бесплатные занятия в онлайн-школе «Фоксфорд»

Репортер

Минцифры России совместно с Университетом Иннополис реализует проект «Цифровой образовательный контент». Серия занятий проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Онлайн-школа «Фоксфорд», являясь участником проекта, в сотрудничестве с Университетом Иннополис, предоставляет бесплатный доступ к занятиям для учеников 5-11 классов:

- курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;

- курсы олимпиадной подготовки;

- занятия по школьным предметам 5-11 классов.

На платформе проекта учителям уже доступны различные методические материалы и курсы повышения квалификации. 

Учителя, школьники и родители приглашаются принять участие в проекте «Цифровой образовательный контент» на занятиях онлайн-школы.

Зарегистрироваться на портале можно по ссылке: https://foxford.ru/I/fZmZ

Подробная инструкция по использованию образовательной платформы:

- Для родителя и ученика (https://foxford.ru/I/fWKY)

- Для учителя (https://foxford.ru/I/fWK5)

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