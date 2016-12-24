Школьников, их родителей и учителей приглашают на бесплатные занятия в онлайн-школе «Фоксфорд»

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Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
Минцифры России совместно с Университетом Иннополис реализует проект «Цифровой образовательный контент». Серия занятий проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Онлайн-школа «Фоксфорд», являясь участником проекта, в сотрудничестве с Университетом Иннополис, предоставляет бесплатный доступ к занятиям для учеников 5-11 классов:
- курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;
- курсы олимпиадной подготовки;
- занятия по школьным предметам 5-11 классов.
На платформе проекта учителям уже доступны различные методические материалы и курсы повышения квалификации.
Учителя, школьники и родители приглашаются принять участие в проекте «Цифровой образовательный контент» на занятиях онлайн-школы.
Зарегистрироваться на портале можно по ссылке: https://foxford.ru/I/fZmZ
Подробная инструкция по использованию образовательной платформы:
- Для родителя и ученика (https://foxford.ru/I/fWKY)
- Для учителя (https://foxford.ru/I/fWK5)
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Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
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