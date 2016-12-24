Глава Мордовии принял участие в обсуждении Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России

Глава Мордовии Артём Здунов 18 ноября в Москве принял участие в семинаре-совещании по рассмотрению Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года. Семинар был организован Правительством России совместно с комиссией Государственного Совета РФ. Его участниками стали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ - секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, главы субъектов РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертное сообщество.

Вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил такой формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной связи при разработке основного документа, определяющего приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но также на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Напомним, Стратегия направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами Президента России. Одной из ключевых задач стратегии является предоставление гражданам возможности по улучшению их жилищных условий.

В ходе обсуждения были подняты вопросы достижения показателей по вводу жилья, развития индивидуального жилищного строительства, снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли.

Особое внимание участники семинара уделили проблемам в развитии ЖКХ и путям их решения. В том числе речь шла о модернизации коммунальной инфраструктуры и возможностях привлечения частных инвестиций, создании комфортной городской среды.

Также обсуждался вопрос создания единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств.