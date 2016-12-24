Глава Мордовии принял участие в торжественном освящении колоколов храма Мефодия и Кирилла в Москве

17 ноября Глава Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в торжественном освящении колоколов храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в московском Ростокино.

Строительство храма стало возможным благодаря благословению и всемерной поддержке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутата Государственной Думы РФ Владимира Ресина, который курирует реализацию программы строительства православных храмов в Москве «Программа-200». В финансировании строительства приняли участие руководство Мордовии, предприниматели, представители мордовского землячества в Москве и жители республики.

Сейчас строительная готовность храма составляет 85%. Необходимо завершить его внутреннее обустройство, монтаж коммуникаций и установку церковной утвари.

Чин освящения совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в сослужении викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископа Егорьевского Матфея, духовенства Московской и Саранской епархий.

После окропления святой водой каждый из 12 колоколов подняли на высоту нескольких метров, и район впервые наполнил колокольный перезвон.

Глава Республики Мордовия, обращаясь к сотням собравшихся здесь жителей района Ростокино, отметил, что новый храм уже является точкой духовного притяжения. «Здесь будет полноценный духовно-просветительский центр. Очень красивое место, все облагорожено. Я благодарю всех жителей, которые пришли на церемонию. Я вижу, как для вас это важно. Мы приложим максимум усилий, чтобы закончить строительство в ближайшее время», - сказал Артём Алексеевич.

После церемонии освящения Глава Мордовии встретился с представителями мордовского землячества в Москве и Московской области. Обсуждались вопросы скорейшего завершения строительных работ в храме в Ростокино. Планируется, что двери распахнутся для прихожан до конца текущего года.