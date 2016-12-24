УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан для поступления в учебные заведения ФСБ России в 2022 году

Доходный промысел
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
1) Для юношей, обучающихся в 11 классах, открыты следующие учебные заведения ФСБ России:
- Академия ФСБ России (г. Москва);
- Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно Московской области);
- Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);
- Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);
- Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);
- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарского края).
Специальности по программам высшего профессионального образования:
- «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение» и др.
Специальности по программам среднего профессионального образования:
- «Пограничная деятельность», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Компьютерные сети».
Основные требования к кандидатам:
- годность к военной службе по состоянию здоровья;
- общая физическая подготовка (не ниже «удовлетворительно»).
2) Для студентов, окончивших 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология», имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород).
Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет (мужчины и женщины).
Телефон для справок: (8342) 288845 (отдел кадров)
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«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
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