УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан для поступления в учебные заведения ФСБ России в 2022 году

Репортер

1)      Для юношей, обучающихся в 11 классах, открыты следующие учебные заведения ФСБ России:

- Академия ФСБ России (г. Москва);

- Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно   Московской области);

- Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);

- Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);

- Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);

- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарского  края).

Специальности по программам высшего профессионального образования:

-  «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение» и др.

Специальности по программам среднего профессионального образования:

-  «Пограничная деятельность», «Обеспечение информационной безопасности  телекоммуникационных систем», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Компьютерные сети».

Основные требования к кандидатам:

- годность к военной службе по состоянию здоровья;

- общая физическая подготовка (не ниже «удовлетворительно»).

2)      Для студентов, окончивших 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология», имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород).

Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет (мужчины и женщины).

Телефон для справок:    (8342) 288845 (отдел кадров)

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