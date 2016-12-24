Глава Мордовии провёл встречу с депутатом Государственной Думы РФ, советником мэра Москвы Владимиром Ресиным

17 ноября в Москве Глава Мордовии Артём Здунов и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий провели встречу с депутатом Государственной Думы РФ, советником мэра Москвы Владимиром Ресиным. Он также является советником Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по строительству и куратором частной программы по возведению в Москве 200 новых храмов.

Несколько лет назад инициативной группой Мордовского землячества в Москве было высказано предложение о строительстве в столице России храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских и создании на его основе Подворья Мордовской митрополии.

Владимир Иосифович поблагодарил Главу Мордовии за активную поддержку возведения храма и большую работу по укреплению положительного влияния православной веры. Он также попросил Артёма Алексеевича передать слова благодарности всем меценатам, жителям Мордовии и представителям мордовского землячества, проживающим в Москве и Московской области.

Артём Здунов, митрополит Зиновий и Владимир Ресин обсудили ход строительных работ. До конца текущего года планируется закончить строительство. Осталось завершить внутреннее обустройство храма, монтаж всех необходимых коммуникаций и установку церковной утвари.

Также в ходе встречи было обсуждено взаимодействие Москвы и региона по реализации ряда совместных проектов в экономической сфере.