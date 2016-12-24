Глава Мордовии Артём Здунов провёл рабочую встречу с основателем АО «Рутек» Леонидом Рейманом

17 ноября Глава республики Артём Здунов провёл в Москве рабочую встречу с основателем АО «Рутек» Леонидом Рейманом. Обсуждались вопросы развития промышленной сферы региона, в частности организации новых производств на базе Технопарка Мордовии.

Напомним, в сентябре текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве между Технопарком Мордовии и АО «Рутек». Компания производит оборудование для гражданского применения, телефонные станции, видеокамеры, и другие высокотехнологичные изделия. Его разработка ведется российскими специалистами в Москве и Московской области. Была рассмотрена возможность переноса части этого производства в Саранск.

В ноябре на базе Технопарка открылось новое производство телекоммуникационного оборудования. Будут созданы более 60 новых рабочих мест. Леонид Рейман поблагодарил Главу региона за плодотворное сотрудничество и отметил, что Мордовия - удобный для развития производства регион, здесь богатый кадровый потенциал. Есть перспективы роста, а удобное географическое расположение позволяет открывать новые рынки сбыта.

Артём Здунов подчеркнул, что открытие подобных производств должно стать одной из частью республиканского проекта по созданию кластера радиоэлектронной промышленности. «Это очень важное направление для социально-экономического развития нашего региона. Это рабочие места и налоговые отчисления. Президент России дал чёткую установку на импортозамещение в этой отрасли. Таким образом, Мордовия внесёт свой вклад в формирование технологической независимости страны», - сказал Артём Алексеевич.