Александр Аветисян из Мордовии выиграл в лотерею загородный дом за 900 тысяч рублей

Репортер

Покупая билеты в одном из киосков «Столото», житель Мордовии Александр Аветисян верил в лотерейную победу. По результатам 466-го тиража государственной «Жилищной лотереи» его желание исполнилось. Он стал обладателем загородного дома стоимостью 900 тысяч рублей.
Александр приобрел три билета и положил их в бардачок машины. Вспомнил только через несколько дней и решил проверить результаты розыгрыша на сайте «Столото».
— Увидев выигрыш, я был в приятном ступоре, тут же рассказал жене. Мы вместе побежали к сотруднице лотерейного киоска. Там она с искренней улыбкой поздравила нас. Я безумно рад победе! — признается счастливчик.
  
Приз обладатель билета оформил в денежном эквиваленте, средства пойдут на покрытие ипотеки.

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