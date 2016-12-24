В Мордовии можно посетить выставочные проекты музеев с мультимедиа-гидом технологии дополненной реальности

Национальный проект «Культура» расширяет доступность культурных благ жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национальные и региональные музеи получают возможность оснастить цифровыми гидами экспозиции.

По результатам конкурсного отбора на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт» победителями стали Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи и Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина.

На базе постоянной экспозиции «Живописец радости Федот Сычков» Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи создан мультимедиа-гид. В проект вошло 34 работы мастера, произведения оцифрованы в высоком разрешении, оснащены не менее чем тремя точками интереса, подробным описанием, записан аудио-гид.

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И. Д. Воронина в рамках работ по созданию мультимедиа-гида по постоянной экспозиции «Зал этнографии» проведена профессиональная съемка экспонатов, подготовлены расширенные описания предметов.

Благодаря платформе «Артефакт» можно узнать любые исторические или культурологические сведения об экспонате. Есть также возможность увидеть, как выглядел эскиз картины или полотно до реставрации, получить пояснения, что означает тот или иной символ. И всегда можно вернуться из дома к просмотру заинтересовавших артефактов или прочитать о них побольше, а еще отправить подборку культурных ценностей из приложения своим друзьям.