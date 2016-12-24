Развитие в республике корэш и борьбы на поясах обсудили на совещании у Главы Мордовии Артёма Здунова

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15 ноября Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с вице-президентом Общероссийской общественной организации «Федерация корэш России» Равилем Ногумановым. Обсуждались вопросы развития национальной борьбы на поясах и проведения в регионе масштабных соревнований.
Артём Здунов отметил, что республиканские власти всегда будут поддерживать и развивать традиционные виды спорта для народов, проживающих в Мордовии. Корэш является одним из таких – сегодня на территории региона им занимаются более 700 человек, создана «Федерация корэш и борьбы на поясах РМ». Воспитанники секций – призеры первенства и Кубка России. Высшее достижение текущего года – бронза на Чемпионате мира по корэш.
На встрече были обсуждены организационные моменты предстоящих соревнований. Так, в 2022 в Мордовии планируется проведение чемпионата и первенства России по борьбе на поясах. Лучшие борцы страны также выйдут на ковер в рамках XII Всероссийского сельского Сабантуя-2022, который пройдет в нашей республике.
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