МГУ им. Н.П. Огарева возвращается к смешанному формату обучения, но уже с применением QR-кодов для доступа в здания

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В мордовском университете сообщили, что с 15 ноября 2021 года образовательная деятельность в стенах ВУЗа будет осуществляться в смешанном формате согласно расписанию (как до периода нерабочих дней):
- поточные лекции – с применением дистанционных технологий,
- остальные занятия – в очном режиме.
На основании Указа Главы Республики Мордовия от 11.10.2021 № 298-УГ и постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия от 11.10.2021 г. № 6693 и от 22.10.2021 г. № 6696, установивших проведение обязательной вакцинации, с 22 ноября 2021 года доступ в здания университета (за исключением несовершеннолетних обучающихся) будет возможен при наличии информации о следующих документах:
- индивидуальный QR-код, подтверждающий прививку от коронавирусной инфекции;
- индивидуальный QR-код, подтверждающий факт перенесенного заболевания в последние шесть месяцев;
- информация о наличии документально подтвержденного отвода от вакцинации.
При своевременном предоставлении сведений о наличии QR-кода/ отвода по месту работы/ учебы информация будет зафиксирована в системе управления и контроля доступом. Предъявление документа на входе не потребуется.
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