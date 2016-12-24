В Мордовии и еще в 10 других регионах открыли пространства Российского движения школьников

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Министр просвещения России Сергей Кравцов приняли участие в торжественном открытии кабинета Российского движения школьников в Международном детском центре «Артек». Одновременно в режиме онлайн кабинеты РДШ были открыты в 11 разных регионов России, среди которых Республика Мордовия.

Активисты Медиацентра РДШ13 представили Сергею Кравцову и Сергею Кириенко помещение РДШ в Саранске в режиме онлайн. Ресурсный центр Российского движения школьников в Мордовии создан на базе республиканского молодежного центра в 2018 году. Не так давно помещение приобрело новый вид. При создании дизайна учитывались желания и интересы ребят - многофункциональное пространство с возможностью создания контента федерального уровня, место для проведения встреч с активистами Медиацентра и Детского совета.

В Мордовии активно развивается информационно-медийное направление РДШ, в течение 2021 года было организовано 2 профильные смены: Медиашкола РДШ13 и Media4you. В сентябре состоялся II Межрегиональный фестиваль РДШ для ребят из Приволжского федерального округа. Школьники развивают свои навыки и с новым учебным годом планируется увеличить число активистов.

«Кабинеты РДШ создаются в школах, как уникальное место, которым ребята могут пользоваться в любое время для командного творчества, обсуждения идей и проектов, для проведения различных внеклассных занятий и мастер-классов. Хочется, чтобы обстановка и интерьер наших кабинетов пробуждали в школьниках любознательность, вдохновение и стремление быть в движении», – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Одновременно с кабинетом РДШ в «Артеке» были открыты кабинеты в школах Республики Мордовия, Республики Карелия, Республики Тыва (Тува), Курской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской и Свердловской областей, Красноярского и Ставропольского краев.