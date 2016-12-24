Глава Мордовии Артём Здунов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел России, Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником полицейских и работников МВД. Мероприятие прошло в Доме Республики при соблюдении противоэпидемиологических мер, все участники предварительно сдали ПЦР-тест.



Глава Мордовии отметил, что благодаря предметной работе органов внутренних дел оперативная обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой. «Я от всей души поздравляю с праздником всех, кто присутствует здесь, кто находится на боевом посту, кто служит на Северном Кавказе. Вы несете важную для нас службу, охраняете наши границы . Вы ежедневно выполняете трудную, опасную , но почётную миссию - оберегаете жизнь и здоровье людей, общества, государства. Вы стоите на страже закона и порядка. Невзирая на риск, всегда готовы оперативно принять решение и выполнить самую трудную задачу. Мы всегда будем помнить солдат правопорядка, которые своей жизнью показали пример мужества и чести. Они всегда будут с нами в одном строю, а их подвиг будет жить в наших сердцах, в сердцах семей, друзей и сослуживцев. Вечная память всем, кто погиб, до конца выполнив свой долг перед Родиной. Прошу почтить их память минутой молчания», - сказал Артём Здунов.



Руководитель республики также выразил благодарность полицейским за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. За счёт системного подхода удалось добиться дисциплинированности граждан, повысить общую настороженность к вирусу. Люди стали понимать, что без ограничительных мер и дисциплины невозможно его победить.



Отмечена профессиональная работа сотрудников органов внутренних дел по обеспечению общественного правопорядка во время единого дня голосования. Благодаря слаженным действиям удалось избежать провокаций и серьезных нарушений на избирательных участках.

Глава Мордовии обратил внимание на борьбу с коррупцией и экономическими правонарушениями. Это направление работы названо одним из важнейших в нелегком деле полицейских. «Эти преступления опасны тем, что они могут выбить основу нашей государственности. Вами пресечено свыше 40 нарушений в области реализации национальных и федеральных проектов. Я напомню, эти средства имеют целевой характер, должны быть направлены на социальную поддержку наших граждан, должны решить конкретные вопросы, а они уходят в карманы отдельных лиц. Если они изымаются из экономики, это несёт огромный ущерб. Спасибо, что пресекли эти преступления. С повышением эффективности этой работы, с повышением возврата этих средств повышается и наш экономический потенциал», - подчеркнул Артём Алексеевич.



Глава Мордовии отметил и важность работы по обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря восстановлению большого числа камер фото- и видеофиксации удалось снизить количество ДТП в текущем году на 31%. На четверть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.



Руководитель Мордовии поблагодарил правозащитников за службу, пожелал здоровья и благополучия.



Сотрудников органов внутренних дел поздравил также главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов.



Министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин отметил, что достижение положительных результатов работы стало возможным благодаря взаимодействию общественности, исполнительной, законодательной власти и правоохранительных органов. Он подчеркнул: «Совместными усилиями, основанными, в первую очередь, на уважении и взаимопомощи, мы можем в полной мере обеспечить правопорядок в регионе. Выражаю твердую уверенность в том, что личный состав органов внутренних дел Мордовии и впредь будет служить надежным гарантом законности и правопорядка».



Сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в торжественной обстановке были вручены заслуженные государственные и ведомственные награды.