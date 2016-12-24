С 16 ноября бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса будут выдавать в МФЦ

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке против COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Эта услуга будет актуальной для тех граждан, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» и не может распечатать полученный сертификат о прививке.

Сертификаты в МФЦ также смогут получить люди, у которых есть противопоказания к вакцинации или переболевшие коронавирусом.



