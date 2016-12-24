Спасатель из Мордовии за 8 минут преодолел 39 этажей башни «Лидер Тауэр» в Санкт-Петербурге

Спасатель Саранского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по РМ Константин Попков за 8 минут 4 секунды преодолел дистанцию на башне «Лидер Тауэр» в Санкт-Петербурге и стал 103 из 425 участников в абсолютном первенстве.

Соревнования по скоростному подъему в высотном здании состоялись 4 ноября, в День народного единства. Старт им дал статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко. Состязания были посвящены памяти Героя России Евгения Зиничева.

Участникам международных состязаний «Вертикальный вызов» предстояло преодолеть 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема в полной экипировке.

Результат Константина Попкова, пусть он и оказался не самым выдающимся, все равно заслуживает огромного уважения.