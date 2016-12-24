В Мордовии доступны пункты проката технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых людей

При формировании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» одним из приоритетных мероприятий стало создание пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых людей, поскольку данный сервис относится к числу самых востребованных.

Средства реабилитации предназначены для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов, пожилых людей и являются составной частью реабилитационных мероприятий. Прокат – это временное обеспечение граждан техническими средствами реабилитации на безвозмездной основе.

Перечень технических средств реабилитации включает в себя инвалидные коляски различных модификаций, ходунки, трости, костыли, опоры для сидения, противопролежневые матрасы и др. Наиболее востребованными являются костыли и трости. При необходимости предоставляется и более сложное оборудование. Например, в одном из муниципальных районов республики нуждающемуся гражданину во временное пользование была выделена многофункциональная кровать.

Следующие категории граждан, нуждающихся в средствах реабилитации по медицинским показаниям, могут безвозмездно получить их во временное пользование:

- инвалиды, состоящие в уполномоченном органе в очереди на получение технического средства реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – до момента получения необходимого технического средства реабилитации в постоянное пользование;

- граждане, находящиеся в процессе оформления инвалидности и нуждающиеся в техническом средстве реабилитации;

- граждане, получающие социальные услуги в любых формах социального обслуживания, указанных в статье 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации.

Техническое средство реабилитации предоставляется во временное пользование на основании личного заявления гражданина и/или законного представителя.

Для получения гражданину необходимо обратиться в социально ориентированную некоммерческую организацию обслуживания граждан своего муниципального района, в Саранске – в МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» с предоставлением необходимых документов (в т.ч. согласие на обработку персональных данных). С гражданином будет заключен договор, но не более чем на 6 месяцев, который впоследствии можно будет возобновить на новый срок.

Практика работы пунктов проката и рост количества граждан, обратившихся к их услугам, показали востребованность данного сервиса, позволяющего повысить качество жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

В настоящее время в Республике Мордовия функционируют 16 пунктов проката, которыми с начала годы обслужены 556 граждан пожилого возраста и инвалидов с предоставлением 689 технических средств реабилитации.