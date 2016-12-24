Артём Здунов дал поручение Правительству РМ подготовить дорожную карту по развитию системы детских оздоровительных лагерей

Артём Здунов поручил Правительству Мордовии детально изучить инфраструктуру детских загородных лагерей в республике и подготовить дорожную карту по развитию системы оздоровительных учреждений.

Из-за пандемии в этом летнем сезоне, как и в прошлом, детские загородные лагеря в республике не работали в полном объеме. Главой Мордовии поставлена задача в следующем году открыть два дополнительных лагеря. Председателю Правительства РМ Владимиру Сидорову поручено оценить инфраструктуру детских лагерей во всех районах республики, как действующих, так и заброшенных, и представить предложения по развитию этого направления.