Поздравление полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Днем народного единства

Особый участок производства
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
Уважаемые жители Приволжского федерального округа, сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
С тех пор, когда наши предки во главе с Мининым и Пожарским в XVII веке изгнали иноземных захватчиков, прошло не одно столетие, и жизнь серьезно изменилась. Но и в XXI веке мощь современной России - в нашем единстве и согласии. Представители разных народов и разных религий много лет живут в нашем общем едином многонациональном федеративном государстве. Мы вместе радуемся общим победам и преодолеваем трудности.
Приволжский федеральный округ - надежная опора нашей большой страны. Жители округа занимаются научными исследованиями, развивают промышленность, сельское хозяйство и бизнес, растят и учат детей. У народов, живущих в ПФО, могут быть разные взгляды и традиции, и при этом мы знаем - Родина у нас одна, гордимся тем, что мы граждане великой страны.
Убежден, что только сохраняя народное единство и опираясь на наше историческое наследие, мы всегда будем развиваться и своим эффективным трудом прославим Отечество!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов!
И. Комаров
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Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
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