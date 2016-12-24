Артём Здунов: «Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест»

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«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
Правительство Мордовии продолжает работу по подготовке прорывных проектов развития региона. Эта задача поставлена Главой республики Артёмом Здуновым и находится на его постоянном контроле.
Напомним, что прорывные проекты развития регионов разрабатываются в рамках института кураторства, утвержденного Правительством РФ по поручению Президента страны Владимира Путина. За каждым федеральным округом закреплен вице-премьер, отвечающий за развитие территории. Куратором Приволжского федерального округа стал Дмитрий Чернышенко, в Правительстве РФ он курирует цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие. В конце октября вице-премьер посетил Мордовию с рабочей поездкой, ознакомился с социально-экономическим потенциалом региона и обсудил с руководителем республики Артёмом Здуновым направления, которые предстоит сделать прорывными в масштабе всей страны.
Всего этих направлений семь, в каждом из них республика обладает серьезными компетенциями. В том числе это создание полного цикла производства оптического волокна и увеличение его доли на российском рынке, развитие радиоэлектронной промышленности, развитие биотехнологий, создание кластера переработки сельскохозяйственной продукции, модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение дорожной сети в рамках развития транспортных коридоров Поволжья, а также развитие паломническо-туристического кластера «Санаксарь – Темников».
Глава Мордовии подчеркнул, что от качественной проработки этих проектов во многом зависит социально-экономическое развитие республики. «Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест, в конечном итоге – это повышение качества жизни. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к каждому проекту, учесть все нюансы, чтобы на выходе мы получили высокий практический результат», - отметил Артём Здунов.
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