В Мордовии налоговые инспекции начали прием заявлений на субсидии для МСП и СОНКО

Обязательная вакцинация в Мордовии
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В Мордовии налоговые инспекции начали прием заявлений на субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Подать заявление необходимо в период с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.
Данная мера поддержки для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях предусмотрена в рамках Постановления Правительства РФ от 07.09.2021 No 1513.
Проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление можно самостоятельно с помощью специальных сервисов на сайте ФНС России. Пошаговая инструкция размещена на специальной промо-странице.
Заявление может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте.
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Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
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