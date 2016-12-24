В мордовских колониях в лаборатории оценивают качество поступающих на зону продуктов

Репортер

Как сообщает УФСИН по РМ, ведомство закупило лабораторное оборудование для анализа качества и безопасности поступающих на зону продуктов. Новая аппаратура способна проводить детальное исследование всех видов пищевой продукции. Полученные результаты можно сразу же сопоставить с составом, который указан на этикетках продовольственных товаров. Но главное – это возможность проверять на пригодность к употреблению поступившего в колонии мяса, рыбы, молочной продукции, растительного масла и т.п. Входной контроль пищевых продуктов позволяет минимизировать риски массовых отравлений на зоне.

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