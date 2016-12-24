В Мордовии заболеваемость коронавирусом второй день подряд держится на рекордных значениях

По данным регионального оперативного штаба на 1 ноября, заболеваемость коронавирусом в республике второй день подряд держится на рекордных значениях. За минувшие сутки в Мордовии вновь выявлено 162 случая коронавируса. В свою очередь, 121 человек был выписан с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 5 новых летальных случаев.

Скончался мужчина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1963 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Скончался мужчина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Всего за период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 720 человек, 26 739 человек - выздоровели.

2 ноября в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте врио первого заместителя Министра спорта и молодёжной политики РМ Анастасия Гришнёва расскажет о молодежных инициативах и работе волонтёрского штаба в период пандемии.

Посмотреть эфир можно будет здесь https://vk.com/wall-98502372_85996