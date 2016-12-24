УФССП России по Республике Мордовия информирует о временном ограничении личного приема граждан

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия информирует о временном ограничении личного приема граждан с 1 по 3 ноября 2021 года.

Для получения информации заявителям рекомендуется обращаться по телефону группы телефонного обслуживания 29-70-08, а также воспользоваться сервисами ФССП России, размещенными на Едином портале государственных услуг и функций.

Напомним, сервисы ФССП России, функционирующие на портале Госуслуг, позволяют сторонам исполнительного производства – как физическим, так и юридическим лицам – направлять в службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Данный сервис освобождает граждан и юридических лиц от обмена бумажными документами и позволяет исключить личные визиты в структурные подразделения.

С помощью сервисов должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, оповестить об уважительных причинах, по которым исполнить требования исполнительного документа не представляется возможным. Взыскатели же могут подать заявление, чтобы ограничить выезд должника за границу, ограничить должника в пользовании специальным правом, проверить правильность взыскания денежных средств с неплательщика, передать информацию об имущественном положении должника.