УФССП России по Республике Мордовия информирует о временном ограничении личного приема граждан

Руководящие лица
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
Экс-руководитель КС Банка Владимир Грибанов попал под уголовное преследование
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
Кто в республике обязан сделать прививку от коронавируса?
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
В Мордовии с 18 октября подомовой обход начнут 1445 переписчиков
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии