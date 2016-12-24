Народный фронт проводит мониторинг цен на газовые плиты и котлы по всей России

В целях контроля за ценами на газовые плиты и котлы Народный фронт проводит мониторинг, который уже охватил 269 торговых точек в 72 субъектах России. Самый бюджетный вариант газовой плиты был найден в Екатеринбурге и стоил 6 368 руб., а самый бюджетный вариант котла – 5 500 руб. в Кирове. Однако в среднем нижняя граница цены в рассмотренных магазинах составила 13 тыс. руб. по плитам и 25,6 тыс. руб. по котлам. То есть в среднем по стране самый бюджетный вариант приобретения в свое домовладение газовой плиты для приготовления пищи и котла для отопления на оффлайн - торговых площадках обошелся бы в 38,5 тыс. руб.

Напомним, согласно поручению Президента РФ, правительству до 2023 г. необходимо обеспечить подведение газа к тем домовладениям, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, но при этом еще не подключены к газораспределительной сети. По данным правительства России, таких домовладений насчитывается более трех миллионов. Учитывая сжатый срок выполнения работы по подключению такого количества домовладений к газу и прогнозируя возможность ажиотажного роста спроса на газовые плиты и котлы, месяц назад глава государства поставил правительству задачу мониторинга цен на бытовое газоиспользующее оборудование. Цель проверки - оценка динамики ассортимента и ценового коридора на бытовое газоиспользующее оборудование именно на оффлайн - торговых площадках. Мониторинг динамики цен на цифровых торговых платформах тоже представляет интерес, однако значительная доля граждан не имеет доступа к этим сервисам.

Также Народный фронт работает по «газовым» обращениям, поступившим на прямую линию. Так, в Астраханской области одинокая пенсионерка, столкнувшись с трудностями по замене газового котла, обратилась с такой просьбой на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Женщина рассказала: оборудование 1995 года выпуска вышло из строя, а приобрести новое из-за маленькой пенсии заявительница не смогла. Поэтому в 2020 г. ей даже пришлось зимовать в холодном доме. К решению проблемы подключились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Ранее пенсионерка обращалась в министерство социального развития и труда региона, где ей обещали оказать помощь. Однако позже ей пришел официальный отказ в материальной поддержке.

Общественники оперативно оказали помощь в подготовке документов для подачи на рассмотрение заявления. Вскоре пенсионерке была выделена сумма от министерства на покупку газового оборудования. Правда, на демонтаж и монтаж деньги предусмотрены не были.

В середине октября при поддержке правительства Российской Федерации Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры открыл горячую линию по социальной газификации. Позвонив по номеру 8 (800) 200-34-11, граждане могут получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной.

«Чаще всего граждане обращаются на горячую линию за консультацией по новому порядку подключения газа, узнают, как подать заявку, спрашивают об условиях подключения и сроках, уточняют, какие нужны документы. Есть возможность рассказать и о недостатках в процессе газификации», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

До конца 2021 г. Народный фронт будет два раза в месяц проводить мониторинг с целью фиксации динамики цен на бытовое газоиспользующее оборудование для категории граждан, по любым причинам не приобретающих бытовую технику на торговых интернет-площадках.