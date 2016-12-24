Прокуратура заставляет власти в поселке Торбеево построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения

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Прокуратура провела проверку деятельности администрации Торбеевского городского поселения, в ходе которой выявила нарушения природоохранного законодательства.
Как установили прокурорские работники, комплекс очистных сооружений в п. Торбеево совершенно бездействует. Само здание очистных сооружений находится в разрушенном состоянии, очистка сточных вод не производится, износ объектов водоотведения составляет 100%. Здесь за всю историю не проводилось сколь-нибудь существенных ремонтных работ. В итоге, сточные воды сбрасываются в близлежащие природные водоемы, нанося очевидный экологический вред.
В связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства прокуратура обратилась в суд с требованиями возложить на администрацию Торбеевского городского поселения обязанность построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения, обеспечивающие очистку сбрасываемых сточных вод. Это прокурорское требование было рассмотрено и удовлетворено. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
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