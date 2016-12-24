Налоговая служба приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях с 1 по 3 ноября 2021 го

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Налоговые органы Республики Мордовия в связи с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 No 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», приостанавливают личный прием и обслуживания налогоплательщиков с 1 по 3 ноября 2021 г.
Практически любую ситуацию можно разрешить, не обращаясь в инспекцию лично. На сайте ФНС России действует более 70 интерактивных сервисов для всех категорий налогоплательщиков: физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).
Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.
Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.
Вместе с тем, налоговая служба обращает внимание, что в указанный период прием всей корреспонденции, поступающей на бумажных носителях от налогоплательщиков лично, будет осуществляться через боксы для приема входящей корреспонденции. Рекомендуем налогоплательщикам указывать на документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.
Берегите себя и своих близких!
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