В 2022 году на территории Рузаевской ЦРБ начнется строительство здания новой детской поликлиники

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В настоящее время Рузаевская центральная районная больница располагается сразу в трех приспособленных зданиях в разных концах города. Это создает массу проблем, как жителям Рузаевки, так и медицинским работникам. Соответственно, принято решение о строительстве в городе железнодорожников в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения здания новой детской поликлиники.
Строительство начнется в 2022 году на территории ЦРБ по улице Маяковского, 90. Проектная мощность поликлиники - 350 посещений в смену.
- Это будет трехэтажное здание с цокольным этажом. Планируется оказание медицинской помощи по всем медицинским специальностям. В настоящее время оформляется проектно-сметная документация, - говорит главный врач Рузаевской ЦРБ Андрей Кудашкин.
Ныне поликлиника имеет 2 отделения - педиатрическое и дошкольно - школьное. Педиатрическое отделение имеет 10 участков, 2 из них - сельские. В состав ДШО входят 9 общеобразовательных школ и 15 дошкольных учреждений, расположенных на территории обслуживания поликлиники.
Медицинская педиатрическая помощь оказывается в виде первичной медико - санитарной и специализированной. В поликлинике работают опытные и квалифицированные врачи, 12 из них имеют высшую и первую квалификационную врачебную категорию.
Без сомнения, новое современное здание этого медицинского учреждения позволит решить наболевший вопрос, и люди увидят реальные улучшения от реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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