В 2022 году на территории Рузаевской ЦРБ начнется строительство здания новой детской поликлиники

В настоящее время Рузаевская центральная районная больница располагается сразу в трех приспособленных зданиях в разных концах города. Это создает массу проблем, как жителям Рузаевки, так и медицинским работникам. Соответственно, принято решение о строительстве в городе железнодорожников в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения здания новой детской поликлиники.

Строительство начнется в 2022 году на территории ЦРБ по улице Маяковского, 90. Проектная мощность поликлиники - 350 посещений в смену.

- Это будет трехэтажное здание с цокольным этажом. Планируется оказание медицинской помощи по всем медицинским специальностям. В настоящее время оформляется проектно-сметная документация, - говорит главный врач Рузаевской ЦРБ Андрей Кудашкин.

Ныне поликлиника имеет 2 отделения - педиатрическое и дошкольно - школьное. Педиатрическое отделение имеет 10 участков, 2 из них - сельские. В состав ДШО входят 9 общеобразовательных школ и 15 дошкольных учреждений, расположенных на территории обслуживания поликлиники.

Медицинская педиатрическая помощь оказывается в виде первичной медико - санитарной и специализированной. В поликлинике работают опытные и квалифицированные врачи, 12 из них имеют высшую и первую квалификационную врачебную категорию.

Без сомнения, новое современное здание этого медицинского учреждения позволит решить наболевший вопрос, и люди увидят реальные улучшения от реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.