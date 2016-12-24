Игорь Буренков принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации ФС РФ по вопросу обращения с отходами

26 октября 2021 года в Москве заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков принял участие в круглом столе Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В дискуссии по вопросу обращения с отходами I и II классов также приняли участие представители Правительства РФ, обеих палат Федерального Собрания, члены Общественной палаты России, руководство Госкорпорации «Росатом» и др.

Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию оценивая ситуацию в целом, отметил, что «пришло время создавать современные безопасные объекты по обработке и обезвреживанию. Нужно усилить контроль за жизненным циклом отходов. Эта проблема будет решена в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».

Игорь Буренков сообщил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуются 8 из 9-ти федеральных проектов национального проекта «Экология» за исключением проекта по сохранению озера Байкал. В ходе мероприятий нацпроекта уже ликвидированы несколько крупных объектов накопленного экологического вреда, например, в Нижегородской области – шламонакопитель «Белое море» и полигон ТБО «Игумново». Ведётся новое строительство и модернизация действующих объектов инфраструктуры ЖКХ в городах, мусоросортировочных комплексов и полигонов ТКО; приобретается лесопожарная техника и многое другое.

«Мы рассчитываем, что создание объектов даст синергетический эффект для всех связанных отраслей производства: инвестиции и поступления в бюджеты регионов, стимул к дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса, предприятий, занимающихся транспортировкой отходов, обеспечением промышленной и экологической безопасности. На каждом экотехнопарке запланировано создание новых рабочих мест», - сказал заместитель полномочного представителя.

Игорь Буренков отметил, что запущены просветительские и образовательные экологические проекты, повышающие экологическую грамотность населения. «Совместно с ведущими вузами страны создан образовательный Консорциум «Передовые ЭкоТехнологии». «Менделеевские классы» открыты в Удмуртии, Кировской и Саратовской областях – здесь внедряются передовые образовательные экологические программы. В Саратове проводится Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт», где студенты и молодые учёные решают экологические задачи. Благодаря таким проектам неравнодушные люди участвуют в решении экологических вопросов», - рассказал Игорь Буренков.

В завершении Игорь Буренков подчеркнул: «Нами совместно с ГК Росатом и «Федеральным экологическим оператором» за эти два года проделана серьёзная работа. Уверен, что в будущем наша совместная деятельность продолжится на благо всего государства, жителей и наших регионов».

В соответствии с федеральным проектом с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила обращения с отходами I и II классов. Цифровая платформа федеральная государственная информационная система по обращению с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) станет «одним окном» для учета и контроля всего жизненного цикла отходов – с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику.

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов (предприятие Госкорпорации «Росатом») самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ОПВК обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение.

«При содействии Минприроды в тестовом режиме к ФГИС ОПВК уже подключились предприятия из 74 субъектов РФ, позволив получить обратную связь о функциональности системы» - отметил Дмитрий Тетенькин, заместитель Министра Природных ресурсов и экологии РФ.

«Надеемся, что введение единой информационной системы поможет наладить учет отходов на местах, даст возможность контролировать соблюдение схемы потоков отходов и обеспечить загрузку производственных мощностей добросовестных предприятий, занимающихся транспортированием и переработкой отходов, а также исключить коррупционные правонарушения», - подчеркнула Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Работа предприятий в системе ФГИС ОПВК сделает прозрачным обращение с отходами в рамках предприятия, будет являться подтверждением соблюдения требований в области охраны окружающей среды. Экологически ориентированные компании перестают воспринимать расходы на экологию как необоснованные затраты, они готовы вносить свой вклад в эффективную переработку отходов, обеспечивающую рециклинг и способствующую снижению углеродного следа», - отметил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.