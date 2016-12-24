В Ардатове от поражения электрическим током погиб 47-летний водитель авто-крана

Следственный комитет по РМ начал доследственную проверку по факту гибели 47-летнего мужчины от поражения электрическим током.



По предварительным данным, 24 октября 2021 года в городе Ардатове мужчина по просьбе знакомого производил демонтаж принадлежащего последнему строения. При производстве работ стрелой манипулятора был задет высоковольтный провод. В результате потерпевший, управлявший автомашиной, получил смертельную травму электрическим током.



Следователями регионального управления СК проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.