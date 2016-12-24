Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»

Артём Здунов 26 октября в Москве в Постоянном представительстве Республики Мордовия при Президенте РФ встретился с организаторами кадрового проекта «Моя Мордовия». Руководитель региона отметил высокую значимость конкурса и поблагодарил организаторов за плодотворную работу на протяжении нескольких месяцев, подчеркнув, что совместными усилиями удалось сформировать достойный кадровый резерв из тех, кто готов работать на благо родной республики.



«Победители «Моей Мордовии» – это прекрасные кадры, готовые к работе, в их компетентности не приходится сомневаться. Я благодарю организаторов проекта за труд и максимально глубокое погружение в работу. Хотелось бы и в дальнейшем быть с вами надежными партнерами, реализовывать новые совместные проекты», - сказал Артём Алексеевич.



Напомним, республиканский кадровый проект «Моя Мордовия», который проводился при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», стартовал в начале марта этого года и завершился в середине июня. Участниками кадрового проекта стали более 6 тысяч человек, 40 человек были признаны победителями.



Победители и финалисты вошли в региональный резерв управленческих кадров, получили предложения о работе в органах исполнительной власти разного уровня. На сегодняшний день назначения получили девять участников проекта:



Алексей Ларькин, ранее работавший начальником отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области, назначен на должность Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.



Наталья Санина, работавшая заместителем начальника отдела программ и проектов информационного общества и электронного правительства Министерства информатизации и связи Республики Мордовия, назначена первым заместителем Министра – начальником управления цифрового развития Министерства информатизации и связи РМ.



Антон Назаров, работавший консультантом правового департамента ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», назначен на должность заместителя Министра юстиции РМ.



Александр Анохин, работавший заместителем директора филиала по операционному управлению АО «Почта России» УФПС Нижегородской области, назначен заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.



Александр Долганов, заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н.П. Огарёва, возглавил региональное представительство научно-образовательного центра «Инженерия будущего».



Людмила Трошкина, работавшая руководителем отдела продаж ООО «Оримэкс», назначена советником директора АНО «Центр развития конкурентоспособности Республики Мордовия».



Михаил Никишин, работавший ранее старшим помощником Главы РМ, назначен руководителем Секретариата Главы Республики Мордовия.



Анастасия Гришнева назначена первым заместителем Министра – начальником Управления по делам молодежи Министерства спорта и молодежной политики РМ, ранее работала директором центра развития проектных компетенций МГУ им. Н.П. Огарева.



Виктор Степанцов назначен старшим советником Главы РМ, ранее работал директором компании «Казань-интур».



Победителям предоставлена возможность пройти обучение по программе «Развитие управленческих навыков руководителя», которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов».



Кроме того, участники финала вошли в состав экспертного клуба «Моя Мордовия» под председательством Главы республики Артёма Здунова. Они принимают участие в проработке и оценке проектов развития региона.



Глава Мордовии отметил, что в ближайшее время произойдет еще ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта.