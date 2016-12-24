Житель Мордовии на 2 года отправится в колонию за покупки с чужой банковской карты

Найденный на улице чужой смартфон позволил 36-летнему жителю Мордовии устроить себе расточительный «праздник жизни».

К полицейским города Темников весной этого года пришел местный житель, работающий вахтовым методом в Республике Саха. Он заявил о хищении денег с его банковской карты. Приехавший в отпуск на родину 50-летний вахтовик отмечал сие отрадное обстоятельство и потерял свой смартфон, у которого в кармашке чехла лежала «кредитка». Неизвестный злоумышленник, получивший доступ к платежному средству, несколько дней рассчитывался этой картой в магазинах райцентра, пока владелец не додумался ее заблокировать.

Сотрудники полиции нашли «тайного покупателя» за чужой счет. Им оказался 36-летний местный товарищ, который подобрал потерянный мобильный телефон «HONOR» вместе с банковской картой. Она была с возможностью бесконтактной оплаты и при покупках до тысячи рублей не требовала пин-кода.

Молодой житель Темникова сполна воспользовался таким криминальным «кредитом». По чужой карте он приобретал дорогие продукты и элитное спиртное, чего не мог позволить себе на свои деньги. Мужчина даже возобновил отношения с бывшей супругой, которой покупал сладости и цветы за счет неизвестного «благодетеля». Так продолжалось почти с неделю, к тому времени с карты были потрачены 23 тысячи рублей.

Но все хорошее когда-то заканчивается. С учетом ранее назначенного наказания 36-летнему темниковцу за кражу денежных средств с банковского счета суд отмерил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.