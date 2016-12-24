В Мордовии с ковидом и подозрением на него сидят по домам 3312 человек

Репортер

По информации регионального оперативного штаба на 25 октября, за сутки в Мордовии выявлено 143 новых случая заболевания коронавирусом - абсолютный максимум за время пандемии. Соответственно, 100 человек были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончался мужчина 1969 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1942 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончался мужчина 1978 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная субтотальная пневмония.

За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 677 человек.

По данным на 25 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2686 человек находятся на стационарном лечении, 3312 человек - под наблюдением дома.

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