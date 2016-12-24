В Мордовии главбух казенного учреждения «нарисовала» себе прибавку к зарплате в 5 миллионов рублей

В Саранске на скамью подсудимых сядет главный бухгалтер казенного учреждения - Управления по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса РМ. Дама обвиняется в хищении денежных средств республиканского бюджета с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в период с августа 2016 г. по февраль 2020 г. ответственный финансовый работник в несколько раз завышала себе заработную плату - она указывала напротив своей фамилии в реестре поручений на выплату денежного довольствия огромные суммы. Понятно, что такая астрономическая зарплата никем не утверждалась, главбух просто «рисовала» себе в ведомостях баснословные «гонорары» за свою работу.

По указанной схеме обвиняемая совершила хищение денежных средств республиканского бюджета на сумму около 5 миллионов рублей. Уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.