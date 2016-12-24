В Мордовии зафиксировано 140 новых случаев заболевания ковидом и семь смертей от него

Руководящие лица
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
По данным регионального оперативного штаба на 23 октября, за сутки в Мордовии выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 100 человек при этом были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике зафиксировано 7 новых летальных случаев - максимальный суточный показатель за всю пандемию.
Скончался мужчина 1970 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.
Скончалась женщина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1942 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.
За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины на сегодняшний день умерли 666 человек.
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