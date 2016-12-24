В Мордовии зафиксировано 140 новых случаев заболевания ковидом и семь смертей от него

По данным регионального оперативного штаба на 23 октября, за сутки в Мордовии выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 100 человек при этом были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксировано 7 новых летальных случаев - максимальный суточный показатель за всю пандемию.

Скончался мужчина 1970 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.

Скончалась женщина 1945 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1942 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.

За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины на сегодняшний день умерли 666 человек.