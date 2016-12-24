В Атяшевском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется построить 10 новых ФАПов

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О программе модернизации первичного звена здравоохранения в Атяшевском районе знают не понаслышке. За счет средств федерального бюджета в Атяшевскую районную больницу поступил не только новой автомобиль скорой помощи. Больница «вооружилась» и другим оборудованием.
- За счет программы модернизации первичного звена в нашу больницу поступил передвижной маммограф, передвижной фельдшерско-акушерский пункт. В этом году продолжим текущий ремонт поликлинического отделения, которое расширилось и переместилось в соседнее 4-х этажное здание, - говорит главный врач больницы А.Н.Борисов.
Отдельная тема – фельдшерско-акушерские пункты. Многие из них сейчас находятся в приспособленных помещениях, делать ремонт в них экономически невыгодно. К примеру, ФАП в селе Тазнеево занимает часть жилого дома. Здание ветхое, отапливается дровами, капитальный ремонт с момента постройки здания не проводился.
ФАП в селе Лобаски находится в здании почты, построенном в 1963 году, которое давно пришло в негодность - трещины в стенах, протекает кровля, осел фундамент. В селе проживает 381 человек, оно является перспективным, и здесь очень ждут строительства нового здания ФАПа.
По словам Борисова, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в районе планируется построить 10 новых ФАПов.
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