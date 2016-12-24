Татьяна Голикова назвала Мордовию в числе регионов, где складывается наиболее критическая ситуация со смертностью от ковида

От коронавируса каждые сутки в России умирают более 1 тысяч человек. Наиболее критическая ситуация со смертностью и госпитализациями складывается в 17 регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с кабинетом министров.

Татьяна Голикова уточнила, что критическую ситуацию со смертностью и госпитализациями зафиксировали в Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Кировской, Томской, Амурской областях, республиках Коми, Татарстан, Северная Осетия и Мордовия.

Напомним, что по данным оперативного штаба, в нашей республике 20 октября выявили максимальное количество новых больных коронавирусом за всю пандемию – 126 человек. При этом вновь были зафиксированы 6 летальных исходов от губительной инфекции.