Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам улучшения работы первичного звена здравоохранения

Глава Мордовии Артём Здунов 19 октября провел совещание по вопросам улучшения работы первичного звена здравоохранения. Напомним, эта задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время организация медицинской помощи в первичном звене в стране и в республике реализуется в рамках трех больших проектов. Первый – это национальный проект «Здравоохранение», включающий региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». С 2019 года по нацпроекту в Мордовии создано 74 ФАПа и одна врачебная амбулатория, приобретено 17 передвижных ФАПов, все поликлиники переведены на работу в рамках бережливого производства, с 2020 года начаты вылеты санитарной авиации, которые продолжаются и в этом году.

Важнейшая задача, как подчеркнул Артём Здунов, - это повышение доступности медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов. Прежде всего, речь идет об обеспеченности районных больниц и ФАПов медицинскими кадрами. Решить проблему нехватки медицинских специалистов в сельской местности призваны программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году, как доложил и.о. Министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин, районные больницы и ФАПы пополнятся 35 медиками – врачами и фельдшерами. В следующем году ставится задача привлечь на село еще 55 медицинских специалистов. Чтобы активизировать этот процесс, Глава Мордовии одобрил предложение Правительства республики утвердить специальную программу поддержки сельских врачей и фельдшеров, которая будет включать дополнительные выплаты в течение трех лет выпускникам медицинских вузов и колледжей, трудоустроенных по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Это позволит придать дополнительный толчок привлечению кадров в первичное звено здравоохранения», - подчеркнул Артём Алексеевич.

В рамках программы модернизации первичного звена в республике ведется активная работа по строительству, капитальному ремонту медицинских учреждений и оснащению их оборудованием. Она включает, в частности, строительство детской поликлиники в Рузаевке, которое начнется в следующем году, капитальный ремонт 21 медицинской организации, приобретение 1070 единиц оборудования и 58 единиц автотранспорта.

Также на совещании обсуждался вопрос обеспечения детей, больных сахарным диабетом первого типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы. В настоящее время в республике 255 таких детей, приобретение тест-систем потребует 43 млн. рублей ежегодно. Глава Мордовии дал поручение региональному Минфину рассмотреть возможность выделения этих средств со следующего года из Резервного фонда Правительства республики.