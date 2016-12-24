Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам улучшения работы первичного звена здравоохранения

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Глава Мордовии Артём Здунов 19 октября провел совещание по вопросам улучшения работы первичного звена здравоохранения. Напомним, эта задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время организация медицинской помощи в первичном звене в стране и в республике реализуется в рамках трех больших проектов. Первый – это национальный проект «Здравоохранение», включающий региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». С 2019 года по нацпроекту в Мордовии создано 74 ФАПа и одна врачебная амбулатория, приобретено 17 передвижных ФАПов, все поликлиники переведены на работу в рамках бережливого производства, с 2020 года начаты вылеты санитарной авиации, которые продолжаются и в этом году.

Важнейшая задача, как подчеркнул Артём Здунов, - это повышение доступности медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов. Прежде всего, речь идет об обеспеченности районных больниц и ФАПов медицинскими кадрами. Решить проблему нехватки медицинских специалистов в сельской местности призваны программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году, как доложил и.о. Министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин, районные больницы и ФАПы пополнятся 35 медиками – врачами и фельдшерами. В следующем году ставится задача привлечь на село еще 55 медицинских специалистов. Чтобы активизировать этот процесс, Глава Мордовии одобрил предложение Правительства республики утвердить специальную программу поддержки сельских врачей и фельдшеров, которая будет включать дополнительные выплаты в течение трех лет выпускникам медицинских вузов и колледжей, трудоустроенных по программам   «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Это позволит придать дополнительный толчок привлечению кадров в первичное звено здравоохранения», - подчеркнул Артём Алексеевич.

В рамках программы модернизации первичного звена в республике ведется активная работа по строительству, капитальному ремонту медицинских учреждений и оснащению их оборудованием. Она включает, в частности, строительство детской поликлиники в Рузаевке, которое начнется в следующем году, капитальный ремонт 21 медицинской организации, приобретение 1070 единиц оборудования и 58 единиц автотранспорта.

Также на совещании обсуждался вопрос обеспечения детей, больных сахарным диабетом первого типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы. В настоящее время в республике 255 таких детей, приобретение тест-систем потребует 43 млн. рублей ежегодно. Глава Мордовии дал поручение региональному Минфину рассмотреть возможность выделения этих средств со следующего года из Резервного фонда Правительства республики.

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