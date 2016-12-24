В Саранске рабочий завода доверился «сотруднику» Банка России и потерял больше 2 миллионов рублей

В столице Мордовии 28-летний рабочий машиностроительного завода угодил в примитивную ловушку, расставленную телефонными мошенниками. В полиции молодой человек рассказал, что на необдуманные действия его сподвиг телефонный разговор с неизвестным мужчиной, который представился сотрудником Центрального банка России. Специалист финансового ведомства предупредил, что аферисты намереваются удаленно оформить на парня крупный кредит. Чтобы этого не допустить требовалось самому набрать займы и опередить злоумышленников.

Житель Саранска быстро получил кредиты сразу в трех банках на 2 миллиона 100 тысяч рублей и переправил все деньги на 14 «безопасных» счетов, указанных «банкиром». Как только деньги ушли за дальние финансовые горизонты, с рабочим тут же прервали всякую связь. Парень пошел в полицию.

Конечно, было заведено уголовное дело за мошенничество, будут предприняты меры по розыску злоумышленников, но процент раскрываемости таких преступлений оставляет рабочему немного надежд на благополучный возврат потерянных сбережений. А за кредиты все равно придется расплачиваться в обозримой жизненной перспективе.