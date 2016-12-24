За повторное управление автомобилем «под градусом» житель Саранска заплатит штраф в 200 тысяч рублей

Ленинский суд Саранска наказал крупным штрафом 36-летнего Дениса Шачкова за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Весной 2019 года мужчина за езду «под градусом» уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года. Но за пару месяцев до окончания срока лишения, в августе 2021 года, он решил сгонять по-быстрому на «Гранте» за спиртной «добавкой». Прилично набравшись алкоголя, он ночью уселся за руль и поехал по ул. Б.Хмельницкого в сторону магазина на ул. Ст.Разина. Недалеко от точки назначения «рисковый водила» был остановлен инспекторами ДПС. При освидетельствовании Шачкова на состояние алкогольного опьянения с применением алкотестора было установлено наличие в выдыхаемом им воздухе 1,336 мг/л абсолютного этилового спирта.

В ходе рассмотрения уголовного дела Шачков вину в преступлении признал полностью и раскаялся. Суд ему «выписал» штраф в размере 200 000 рублей, а заодно вновь лишил прав на полтора года.