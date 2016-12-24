Жители Мордовии могут бесплатно узаконить недвижимость, права на которую возникли до 31 января 1998 года

Управление Росреестра по Республике Мордовия совместно с органами власти проводит работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это касается земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, права на которые возникли до 31 января 1998 года.

Работа проводится для реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Граждане могут самостоятельно обратиться в МФЦ Республики Мордовия или органы местного самоуправления за регистрацией ранее возникших прав. При этом нужно будет предоставить правоустанавливающие документы на недвижимость, а также информацию о почтовом адресе, адресе электронной почты, документы, удостоверяющие личность, и СНИЛС.

«Наличие в ЕГРН полных, точных и достоверных сведений об объектах недвижимости и их правообладателях обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом и от межевых споров с соседями», – отметила руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.