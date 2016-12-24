Константин Захаров из Рузаевского района победил на региональном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021»

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, на официальном сайте ведомства завершилось онлайн-голосование за участников регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый». В нем приняли участие более 15 тысяч интернет-пользователей.  В течение недели они оставляли свои голоса за 5 участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на районном уровне.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району капитан полиции Константин Захаров набрал наибольшее количество голосов – 5042 – и вышел в финальный этап конкурса.

Константин Захаров поступил на службу в органы внутренних дел в 2002 году, в январе 2014 года назначен участковым уполномоченным полиции. Он обслуживает административный участок, на территории которого проживает более четырех тысяч человек. За 8 месяцев 2021 года участковым Константином Захаровым раскрыто 14 преступлений, рассмотрено более 130 обращений и заявлений граждан, выявлено 42 административных правонарушения, задержан 1 человек, находившийся в розыске.

Третий финальный тур конкурса традиционно будет организован на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября. Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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