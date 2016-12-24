В Мордовии 17-летний юноша получил ожоги от сработавшего у него в руках ручного гранатомета

Репортер

Следователи регионального СК сейчас устанавливают обстоятельства получения молодым человеком телесных повреждений возле села Атемар Лямбирского района Мордовии. 16 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в заброшенном здании около села Атемар 17-летний юноша получил ожоги в результате срабатывания у него в руках ручного гранатомета.

С учетом вызванного общественного резонанса и в целях выяснения всех обстоятельств данного происшествия, Следственным комитетом по РМ перед прокуратурой поставлен вопрос об изъятии материала из органов внутренних дел и передачи его в следственные органы регионального управления СК.

К настоящему времени Пролетарским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье незаконное приобретение и хранение боеприпасов. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты. Стоит отметить, что в результате произошедшего разрушений нет, никто кроме юноши не пострадал. Он находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, выясняется, каким образом у подростка оказался гранатомет.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем Следственного управления.

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