В Мордовии 17-летний юноша получил ожоги от сработавшего у него в руках ручного гранатомета

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Следователи регионального СК сейчас устанавливают обстоятельства получения молодым человеком телесных повреждений возле села Атемар Лямбирского района Мордовии. 16 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в заброшенном здании около села Атемар 17-летний юноша получил ожоги в результате срабатывания у него в руках ручного гранатомета.
С учетом вызванного общественного резонанса и в целях выяснения всех обстоятельств данного происшествия, Следственным комитетом по РМ перед прокуратурой поставлен вопрос об изъятии материала из органов внутренних дел и передачи его в следственные органы регионального управления СК.
К настоящему времени Пролетарским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье незаконное приобретение и хранение боеприпасов. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты. Стоит отметить, что в результате произошедшего разрушений нет, никто кроме юноши не пострадал. Он находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, выясняется, каким образом у подростка оказался гранатомет.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем Следственного управления.
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